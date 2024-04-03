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Ястремская зачехлила ракетку на Charleston Open

Фото: Даяна Ястремская потерпела неудачу на почве (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вылетела от полячки Магды Линетт во втором круге престижных соревнований в Южной Каролине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Charleston Open, 2-й раунд, женщины

Линетт – Ястремская – 2:1 (0:6, 6:4, 6:3)

 

Старт встречи не предвещал беды для украинки. Она роскошно начала матч, закрыв первый сет за 27 минут. Ястремская не отдала польской теннисистке ни одного и доминантно повесила "баранку".

А вот вторая партия получилась более конкурентной. Линетт лучше стартовала, поведя 2:0 с брейком. Впрочем, отечественная теннисистка сумела быстро ответить обратным. В восьмом гейме полячка еще раз набрала пункт на подаче Ястремской и подавала на сет.

Однако украинка снова ответила взаимностью и сократила отставание до минимума (4:5). Но должного развития этот локальный успех не получил. Линетт оформила третий брейк и с первой попытки реализовала сетбол, переведя поединок в третью партию.

В решающем сете соперницы шли нога в ногу. Определяющим стал шестой гейм, когда Линетт неожиданно взяла подачу Ястремской. Этого стратегического преимущества польской теннисистке хватило для итоговой победы. Далее она встретится с Джессикой Пегулой из США.

К слову, ранее Свитолина сохранила положение в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации.

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ТеннисДаяна Ястремская