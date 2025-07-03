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Ястремська й Стародубцева проти "нейтралок": хто фаворит та де дивитися матчі "Вімблдона" сьогодні

Вімблдон, Четвер 03 липня 2025 14:09
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Ястремська й Стародубцева проти "нейтралок": хто фаворит та де дивитися матчі "Вімблдона" сьогодні Фото: Даяна Ястремська (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

3 липня на Вімблдонському турнірі матчі другого кола проведуть третя та четверта ракетки України – Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Обидві вітчизняні тенісистки зійдуться на корті з "нейтральними" суперницями.

Хто фаворит та де і коли дивитися матчі – підкаже РБК-Україна.

Ястремська проти Захарової

Першою на корт орієнтовно о 16:30 вийде Ястремська (№42 WTA), яка зіграє проти тенісистки з російським паспортом – Анастасією Захаровою (№95 WTA).

23-річна Захарова вперше потрапила до основної сітки "Вімблдона". У двох попередніх сезонах вона не долала кваліфікацію. Цього року вперше пройшла відбір, а у стартовому колі доволі несподівано перемогла екс-першу ракетку світу, також "нейтральну", але білоруску – Вікторію Азаренко (6:2, 2:6, 6:1).

Загалом для неї це другий в кар'єрі виступ в другому колі "мейджора": цьогоріч вона дійшла до третього раунду на Australian Open.

Ястремська в 11-те зіграє у другому колі турніру Grand Slam (втретє – на "Вімблдоні"). До наступного раунду українка проходила вісім разів взагалі та двічі – на Вімблдонському турнірі.

Суперниці раніше ніколи не перетиналися на корті. Фавориткою дебютного протистояння є українка. Коефіцієнт на її перемогу – в діапазоні 1,20-1,23. Ставки на успіх Захарової – 4,20-4,50.

Стародубцева проти Самсонової

Юлія Стародубцева (№68 WTA) зіграє проти іншої "нейтральної" росіянки – Людмили Самсонової (№19 WTA). Гра стартує не раніше 17:00.

Росіянка в першому колі переграла Маю Джойнт з Австралії – 6:3, 6:2. Вона вчетверте виступає в основній сітці "Вімблдона". Найвище досягнення на англійському "мейджорі" – вихід у четверте коло в 2021-му.

Стародубцева вдруге грає в "основі" турніру. Минулого року вона стартувала з кваліфікації і дійшла до другого кола.

Стародубцева і Самсонова раніше зустрічалися один раз. На цьогорічному ґрунтовому турнірі в Мадриді українка перемогла суперницю в епічному протистоянні. Програючи 2:5, 1:3, вона перевернула гру. Відігралась у другій партії (7:6) та знищила суперницю в третій – 6:0.

Незважаючи на це, саме Самсонова є великою фавориткою матчу. Її успіх букмекери оцінюють в – 1,17-1,20. Тоді як ставки на перемогу українки – 4,60-5,10.

Де дивитися "Вімблдон"-2025

Офіційний транслятор Вімблдонського турніру в Україні – Setanta Sports.

Поєдинки основної жіночої та чоловічої сітки "Вімблдона" в прямому ефірі доступні на OTT-платформі Setanta Sports, а також на каналах Setanta Sports та Setanta Sports+.

Трансляції матчів українських гравчинь будуть доступні також на YouTube каналі Setanta Sports.

Раніше Світоліна вибила "нейтральну" Соснович та вийшла в третє коло "Вімблдона"-2025.

Також розповіли про масовий виліт сіяних тенісистів вже в першому колі Вімблдонського турніру.

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