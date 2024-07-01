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Ястремська впевненою перемогою розпочала Вімблдон-2024

Фото: Даяна Ястремська впоралася з опоненткою у двох сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська переграла аргентинку Надю Подороску в першому колі Вімблдонського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2024, 1-й раунд, жінки

Ястремська – Подороска – 2:0 (6:1, 7:6)

 

Українка заволоділа ініціативою з перших розіграшів. Із брейком вона швидко відірвалася в рахунку (3:0). Після того, як аргентинська тенісистка розмочила цифри, Ястремська підняла темп. Українка взяла ще три гейми поспіль і закрила сет за 25 хвилин.

Ключем до перемоги Ястремської в партії стали виграні на першій подачі очки (82%). Окрім того, вона виконала 2 ейси та припустилася меншої кількості невимушених помилок. Якщо Подороска зібрала аж 11 таких, то українська тенісистка – лише 7.

За схожим сценарієм пішов і другий сет. Цього разу Ястремська повела 3:0 з двома брейками, але в четвертому геймі віддала очко на власній подачі аргентинці українського походження. Брейк надихнув Подороску, тож вона незабаром скоротила відставання до мінімуму (3:4).

У цій ситуації українці було достатньо зосередитися на власних подачах, але з цим завданням впоратися не вдалося. Справа дійшла до тай-брейку. Там Ястремська вже не мала сентиментів до аргентинської тенісистки, впевнено розбивши її (7:1).

У наступному колі представниця України зустрінеться з росіянкою Варварою Грачовою, яка перейшла під прапор Франції. У першому раунді вона здолала іншу українку – Лесю Цуренко (6:3, 6:1). Час і дату поєдинку визначать згодом.

До слова, раніше пригадали історію успіхів українських тенісисток на Вімблдонському турнірі.

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ТенісДаяна ЯстремськаУимблдон