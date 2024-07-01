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Ястремская уверенной победой начала Уимблдон-2024

Фото: Даяна Ястремская справилась с оппоненткой в двух сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла аргентинку Надю Подороску в первом круге Уимблдонского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2024, 1-й раунд, женщины

Ястремская – Подороска – 2:0 (6:1, 7:6)

 

Украинка завладела инициативой с первых розыгрышей. С брейком она быстро оторвалась в счете (3:0). После того, как аргентинская теннисистка размочила цифры, Ястремская подняла темп. Украинка взяла еще три гейма подряд и закрыла сет за 25 минут.

Ключом к победе Ястремской в партии стали выигранные на первой подаче очки (82%). Кроме того, она выполнила 2 эйса и допустила меньшее количество непринужденных ошибок. Если Подороска собрала 11 таких, то украинская теннисистка – всего 7.

По схожему сценарию последовал и второй сет. В этот раз Ястремская повела 3:0 с двумя брейками, но в четвертом гейме отдала очко на собственной подаче аргентинке украинского происхождения. Брейк вдохновил Подороску, поэтому она вскоре сократила отставание до минимума (3:4).

В этой ситуации украинке было достаточно сосредоточиться на собственных подачах, но с этой задачей справиться не удалось. Дело дошло до тай-брейка. Там у Ястремской уже не было сантиментов к аргентинской теннисистке, так что она уверенно разбила ее (7:1).

В следующем круге представительница Украины встретится с россиянкой Варварой Грачевой, перешедшей под флаг Франции. В первом раунде она одолела другую украинку – Лесю Цуренко (6:3, 6:1). Время и дату поединка определят позже.

К слову, ранее вспомнили историю успехов украинских теннисисток на Уимблдонском турнире.

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ТеннисДаяна ЯстремскаяУимблдон