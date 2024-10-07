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Ястремська вилетіла на старті Wuhan Open від вибулої раніше росіянки: як це можливо

Ухань, Понеділок 07 жовтня 2024 14:25
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Ястремська вилетіла на старті Wuhan Open від вибулої раніше росіянки: як це можливо Фото: Даяна Ястремська зачохлила ракетку в Китаї (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Даяна Ястремська програла російській тенісистці Еріці Андрєєвій в першому колі змагань в китайському Ухані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Wuhan Open, 1-й раунд

Ястремська – Е. Андрєєва – 0:2 (5:7, 4:6)

Безпрапорна росіянка взагалі дивом потрапила в 1/32 фіналу турніру. Вона програла фінал кваліфікації іншій українській тенісистці – Лесі Цуренко. Проте, стала "лакі-лузеркою" і потрапила в основний раунд через низку відмов сильніших спортсменок.

Ястремська непогано розпочала матч, повівши з брейком 2:0. Згодом вона розвинула успіх зі ще однією взятою подачею суперниці (5:2). Та з подачею на сет в українки не склалося. Андрєєва відіграла 2 сетболи, виграла 5 (!) геймів поспіль і повела в рахунку.

У другій партії Ястремська знову класно стартувала, створивши мінімальну перевагу над суперницею. Однак, нейтральна росіянка й цього разу зуміла повернутися в гру (4:4). На корті запахло тай-брейком, але Андрєєва змогла дотиснути українську тенісистку й без нього з другою взятою чужою подачею.

У наступному раунді росіянок на Wuhan Open може поменшати. Найімовірніше, Еріка Андрєєва в другому колі змагань зустрінеться з молодшою сестрою – Міррою. Тій треба здолати господарку кортів Сію Ван.

До слова, раніше Стародубцева ввірвалася в топ-100 рейтингу WTA.

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