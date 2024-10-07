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Ястремская вылетела на старте Wuhan Open от выбывшей ранее россиянки: как это возможно

Ухань, Понедельник 07 октября 2024 14:25
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Ястремская вылетела на старте Wuhan Open от выбывшей ранее россиянки: как это возможно Фото: Даяна Ястремская зачехлила ракетку в Китае (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Даяна Ястремская проиграла российской теннисистке Эрике Андреевой в первом круге соревнований в китайском Ухане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Wuhan Open, 1-й раунд

Ястремская – Э. Андреева – 0:2 (5:7, 4:6)

Бесфлажная россиянка вообще чудом попала в 1/32 финала турнира. Она проиграла финал квалификации другой украинской теннисистке – Лесе Цуренко. Тем не менее, стала "лаки-лузером" и попала в основной раунд из-за ряда отказов более сильных спортсменок.

Ястремская неплохо начала матч, поведя с брейком 2:0. Впоследствии она развила успех с еще одной взятой подачей соперницы (5:2). Но с подачей на сет у украинки не сложилось. Андреева отыграла 2 сетбола, выиграла 5 (!) геймов подряд и повела в счете.

Во второй партии Ястремская снова классно стартовала, создав минимальное преимущество над соперницей. Однако нейтральная россиянка и в этот раз сумела вернуться в игру (4:4). На корте запахло тай-брейком, но Андреева смогла дожать украинскую теннисистку и без него со второй взятой чужой подачей.

В следующем раунде количество россиянок на Wuhan Open может уменьшиться. Вероятнее всего, Эрика Андреева во втором круге соревнований встретится с младшей сестрой – Миррой. Тот надо одолеть хозяйку кортов Сию Ван.

К слову, ранее Стародубцева ворвалась в топ-100 рейтинга WTA.

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Теннис Даяна Ястремская
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