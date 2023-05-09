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Ястремська виграла кваліфікацію Italian Open і стала п'ятою українкою на турнірі

Фото: Даяна Ястремська пройшла два кола кваліфікації (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перемогою української тенісистки Даяни Ястремської у двох сетах над іспанкою Ребеккою Масарової завершився фінал кваліфікаційного раунду престижних змагань у Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Internazionali BNL d'Italia, кваліфікація, фінал

Масарова – Ястремська – 0:2 (3:6, 2:6)

Розпочали матч суперниці на рівних. І Масарова, і Ястремська передусім зосередилися на власних подачах. Ключовими ж у першому сеті стали гейми, починаючи з шостого. У ньому одеситка впритул наблизилася до брейку, але з двох спроб не зуміла реалізувати шанс.

Далі більше. Українка відіграла 3 брейк-пойнти на власній подачі, а потім із другого підходу бере ще й подачу опонентки. Завершити партію на власній подачі стало для Ястремської вкрай легким завданням.

Другий сет пішов за схожим сценарієм. Спершу Масарова трималася поруч із українською тенісисткою (2:2). Та цього разу 23-річна іспанка "посипалася" ще раніше. Ястремська взяла "під нуль" гейм на подачі суперниці, а згодом оформила ще один брейк.

Зрештою, українка невимушено закрила партію, а з нею і матч, за 35 хвилин. Із основної сітки турнір у Римі розпочнуть ще чотири українки. Еліна Світоліна в 1/64 фіналу зустрінеться зі співвітчизницею Лесею Цуренко. Натомість Марта Костюк і Ангеліна Калініна приєднаються до змагань у другому колі.

До слова, раніше Костюк стала першою ракеткою України замість Калініної.

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Даяна ЯстремськаТеннис