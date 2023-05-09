Ястремская выиграла квалификацию Italian Open и стала пятой украинкой на турнире

Internazionali BNL d'Italia, квалификация, финал

Масарова – Ястремская – 0:2 (3:6, 2:6)

Начали матч соперницы на равных. И Масарова, и Ястремская прежде всего сосредоточились на своих подачах. Ключевыми же в первом сете стали геймы, начиная с шестого. В нем одесситка вплотную приблизилась к брейку, но с двух попыток не сумела реализовать шанс.

Дальше больше. Украинка отыграла 3 брейк-пойнта на собственной подаче, а затем со второго подхода берет еще и подачу оппонентки. Завершить партию на собственной подаче стало для Ястремской очень легкой задачей.

Второй сет пошел по схожему сценарию. Сначала Масарова держалась рядом с украинской теннисисткой (2:2). Но в этот раз 23-летняя испанка "посыпалась" еще раньше. Ястремская взяла "под ноль" гейм на подаче соперницы, а впоследствии оформила еще один брейк.

В конце концов, украинка непринужденно закрыла партию, а с ней и матч за 35 минут. С основной сетки турнир в Риме начнут еще четыре украинки. Элина Свитолина в 1/64 финала встретится с соотечественницей Лесей Цуренко. В свою очередь Марта Костюк и Ангелина Калинина присоединятся к соревнованиям во втором круге.