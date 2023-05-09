RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ястремская выиграла квалификацию Italian Open и стала пятой украинкой на турнире

Фото: Даяна Ястремская прошла два круга квалификации (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинской теннисистки Даяны Ястремской в двух сетах над испанкой Ребеккой Масаровой завершился финал квалификационного раунда престижных соревнований в Риме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Internazionali BNL d'Italia, квалификация, финал

Масарова – Ястремская – 0:2 (3:6, 2:6)

Начали матч соперницы на равных. И Масарова, и Ястремская прежде всего сосредоточились на своих подачах. Ключевыми же в первом сете стали геймы, начиная с шестого. В нем одесситка вплотную приблизилась к брейку, но с двух попыток не сумела реализовать шанс.

Дальше больше. Украинка отыграла 3 брейк-пойнта на собственной подаче, а затем со второго подхода берет еще и подачу оппонентки. Завершить партию на собственной подаче стало для Ястремской очень легкой задачей.

Второй сет пошел по схожему сценарию. Сначала Масарова держалась рядом с украинской теннисисткой (2:2). Но в этот раз 23-летняя испанка "посыпалась" еще раньше. Ястремская взяла "под ноль" гейм на подаче соперницы, а впоследствии оформила еще один брейк.

В конце концов, украинка непринужденно закрыла партию, а с ней и матч за 35 минут. С основной сетки турнир в Риме начнут еще четыре украинки. Элина Свитолина в 1/64 финала встретится с соотечественницей Лесей Цуренко. В свою очередь Марта Костюк и Ангелина Калинина присоединятся к соревнованиям во втором круге.

К слову, ранее Костюк стала первой ракеткой Украины вместо Калининой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даяна ЯстремскаяТеннис