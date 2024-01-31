Ястремська відправила додому росіянку з турніру в Австрії

Linz Open, 1/16 фіналу

Ястремська – Е. Андрєєва – 2:1 (7:6, 3:6, 6:2)

У дебюті зустрічі суперниці обмінялися брейками. Надалі обидві зосередилися на власних подачах, що в підсумку призвело до тай-брейку. Там дався взнаки досвід Ястремської, яка дотиснула росіянку з другої спроби.

На емоційному підйомі українка з брейком повела в другій партії (2:0). Утім, розвинути такий гандикап сенсації недавнього Australian Open не вдалося. Більше того, Андрєєва виграла 4 гейми поспіль і повністю перевернула гру. Ястремська спробувала організувати камбек, але зуміла набрати лише один пункт на подачі опонентки проти трьох у росіянки.

Довелося грати вирішальний сет. Там інтрига трималася до середини партії. Ястремська оформила брейк у третьому геймі, але нарвалася на зворотний у наступному. Та далі українська тенісистка повністю заволоділа ініціативою і з чотирма набраними очками поспіль закрила сет за 43 хвилини, а з ним і матч.

У наступному колі Ястремська зустрінеться з Донною Векіч. Хорватка отримала на турнірі в австрійському Лінці третій номер посіву, тож із 1/8 фіналу стартуватиме. Головна фаворитка змагань – латвійка Єлена Остапенко.