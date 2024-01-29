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Космічний злет Ястремської, прогрес Світоліної та Костюк: оновлений рейтинг тенісисток

Київ, Понеділок 29 січня 2024 10:21
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Космічний злет Ястремської, прогрес Світоліної та Костюк: оновлений рейтинг тенісисток Фото: Даяна Ястремська вперше в кар'єрі дійшла до 1/2 фіналу мейджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Відразу п'ять вітчизняних спортсменок на чолі з Еліною Світоліною потрапили до топ-35 класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA). За мотивами Australian Open Даяна Ястремська піднялася вгору на понад 60 позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Національною першою ракеткою залишилася Світоліна. У новому рейтингу вона зуміла піднятися на 19-те місце. До свого активу титулована українка записала 2212 очок.

На дев'ять щаблів угору після чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії пішла Марта Костюк (28-ме місце). А поруч із нею опинилася Ястремська. Одеситка, яка з кваліфікації дійшла до півфіналу мейджора в Мельбурні, злетіла на 64 сходинки та посідає 29-ту позицію.

Зовсім неподалік ще дві тенісистки – Леся Цуренко (31-ше місце) та Ангеліна Калініна (32-ге). Ще чотири українки потрапили до другої сотні класифікації. Щоправда, прогрес продемонструвала лише Юлія Стародубцева (+14 позицій). Натомість Дарія Снігур, Катаріна Завацька та Катерина Байндль погіршили становище.

Нагорі рейтингу WTA відбулися мінімальні зміни. Полька Іга Свьонтек, попри ранній виліт на Australian Open, залишилася першою ракеткою світу. Тріумфаторка австралійського мейджора Аріна Сабаленко з Білорусі залишилася другою. На третю позицію піднялася американка Корі Гауфф.

Космічний злет Ястремської, прогрес Світоліної та Костюк: оновлений рейтинг тенісисток

До слова, напередодні Людмила Кіченок програла фінал Australian Open у парному розряді.

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Теннис Даяна Ястремська Еліна Світоліна Марта Костюк
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