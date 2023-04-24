Ястремська на відмові вийшла у фінал кваліфікації турніру в Мадриді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Mutua Madrid Open, кваліфікація

Ястремська – Ліс – 0:0 (5:1, відмова Ліс)

Молода одеситка розкішно проявила себе в дебюті. З двома брейками Ястремська доволі швидко повела 3:0. Ліс, однак, зуміла відповісти взятим на подачі українки очком у четвертому геймі.

Щоправда, конкуретного розвитку цей випад не отримав. Українка взяла ще два гейми поспіль. Після цього німецька тенісистка відмовилася від подальшої боротьби та пропустила суперницю до фіналу кваліфікації.

Там Ястремська зустрінеться з Юлією Грабер. Австрійка в двох сетах здолала хорватку Конюх (6:4, 7:6). Поєдинок за місце в основній сітці Madrid Open запланований на 25 квітня.

Ястремська може стати п'ятою українкою в боротьбі за титул у столиці Іспанії. У першому-другому раундах там зіграють її співвітчизниці Світоліна, Цуренко, Калініна та Костюк. Призовий фонд турніру – понад 7,6 млн євро.