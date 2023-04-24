ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ястремская на отказе вышла в финал квалификации турнира в Мадриде

Новина українською →
Мадрид, Понедельник 24 апреля 2023 14:26
Ястремская на отказе вышла в финал квалификации турнира в Мадриде Фото: Даяна Ястремская сразится за путевку в основной раунд (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

С победы над немкой Эвой Лис стартовала на Madrid Open украинская теннисистка Даяна Ястремская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Mutua Madrid Open, квалификация

Ястремская – Лис – 0:0 (5:1, отказ Лис)

Молодая одесситка роскошно проявила себя в дебюте. С двумя брейками Ястремская довольно быстро повела 3:0. Лис, однако, сумела ответить взятым на подаче украинки очком в четвертом гейме.

Правда, конкурентного развытия этот выпад не получил. Украинка взяла еще два гейма подряд. После этого немецкая теннисистка отказалась от дальнейшей борьбы и пропустила соперницу в финал квалификации.

Там Ястремская встретится с Юлией Грабер. Австрийка в двух сетах одолела хорватку Конюх (6:4, 7:6). Поединок за место в основной сетке Madrid Open запланирован на 25 апреля.

Ястремская может стать пятой украинкой в борьбе за титул в столице Испании. В первом-втором раундах там сыграют ее соотечественницы Свитолина, Цуренко, Калинина и Костюк. Призовой фонд турнира – свыше 7,6 млн евро.

К слову, украинки Калинина и Костюк улучшили положение в топ-40 рейтинга WTA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даяна Ястремская Теннис
NEWS
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году