UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ястремська на відмові суперниці пройшла у фінал кваліфікації у Римі

Фото: Даяна Ястремська готова стати п'ятою українкою в 1/64 фіналу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Достроковою перемогою української тенісистки Даяни Ястремської завершився матч півфіналу кваліфікації до турніру в столиці Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Internazionali BNL d'Italia, кваліфікація, 1/2 фіналу

Ястремська – Жанжан – 1:0 (7:5, відмова Жанжан)

Одеситка класно розпочала зустріч із француженкою Жанжан, повівши з брейком 2:0. Суперниця, однак, відповіла трьома виграними геймами поспіль. На корті стартували гойдалки.

Так тривало до одинадцятого гейму. Ястремська знову впевнено взяла свою подачу, а потім несподівано легко оформила брейк. На подачі французької тенісистки українка тріумфувала "під нуль" і закрила сет за 49 хвилин.

Грати другу партію не довелося. Жанжан відмовилася від подальшої боротьби та подарувала Ястремській путівку до вирішального раунду кваліфікації. Там вона зустрінеться з переможницею протистояння між іспанкою Масаровою і Гадецкі з Австралії.

З основної сітки турнір у Римі розпочнуть ще чотири українки. Еліна Світоліна в 1/64 фіналу зустрінеться зі співвітчизницею Лесею Цуренко. Натомість Марта Костюк і Ангеліна Калініна приєднаються до змагань у другому колі.

До слова, раніше Костюк стала першою ракеткою України замість Калініної.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Даяна ЯстремськаТеннис