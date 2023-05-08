Ястремська на відмові суперниці пройшла у фінал кваліфікації у Римі

Internazionali BNL d'Italia, кваліфікація, 1/2 фіналу

Ястремська – Жанжан – 1:0 (7:5, відмова Жанжан)

Одеситка класно розпочала зустріч із француженкою Жанжан, повівши з брейком 2:0. Суперниця, однак, відповіла трьома виграними геймами поспіль. На корті стартували гойдалки.

Так тривало до одинадцятого гейму. Ястремська знову впевнено взяла свою подачу, а потім несподівано легко оформила брейк. На подачі французької тенісистки українка тріумфувала "під нуль" і закрила сет за 49 хвилин.

Грати другу партію не довелося. Жанжан відмовилася від подальшої боротьби та подарувала Ястремській путівку до вирішального раунду кваліфікації. Там вона зустрінеться з переможницею протистояння між іспанкою Масаровою і Гадецкі з Австралії.

З основної сітки турнір у Римі розпочнуть ще чотири українки. Еліна Світоліна в 1/64 фіналу зустрінеться зі співвітчизницею Лесею Цуренко. Натомість Марта Костюк і Ангеліна Калініна приєднаються до змагань у другому колі.