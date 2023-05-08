RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ястремская на отказе соперницы прошла в финал квалификации в Риме

Фото: Даяна Ястремская готова стать пятой украинкой в 1/64 финала (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Досрочной победой украинской теннисистки Даяны Ястремской завершился матч полуфинала квалификации к турниру в столице Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Internazionali BNL d'Italia, квалификация, 1/2 финала

Ястремская – Жанжан – 1:0 (7:5, отказ Жанжан)

Одесситка классно начала встречу с француженкой Жанжан, поведя с брейком 2:0. Соперница, однако, ответила тремя выигранными геймами подряд. На корте стартовали качели.

Так продолжалось до одиннадцатого гейма. Ястремская снова уверенно взяла свою подачу, а затем неожиданно легко оформила брейк. На подаче французской теннисистки украинка триумфовала "под ноль" и закрыла сет за 49 минут.

Играть вторую партию не пришлось. Жанжан отказалась от дальнейшей борьбы и подарила Ястремскую путевку в решающий раунд квалификации. Там она встретится с победительницей противостояния между испанкой Масаровой и Гадецки из Австралии.

С основной сетки турнир в Риме начнут еще четыре украинки. Элина Свитолина в 1/64 финала встретится с соотечественницей Лесей Цуренко. В свою очередь Марта Костюк и Ангелина Калинина присоединятся к соревнованиям во втором круге.

К слову, ранее Костюк стала первой ракеткой Украины вместо Калининой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даяна ЯстремскаяТеннис