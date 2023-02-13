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Ястремська вибила Цуренко з топ-100 рейтингу WTA: у сотні втрималися ще три українки

Фото: Даяна Ястремська повернулася до першої сотні найкращих тенісисток (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська приєдналася до трьох співвітчизниць у першій сотні оновленої класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Першою ракеткою України залишилася Ангеліна Калініна. Уродженка Нової Каховки набрала 1347 очок і посідає 33-тє місце в рейтингу тенісисток-професіоналок.

На дві позиції вгору за тиждень піднялася Марта Костюк. Тепер вона йде на 55-й позиції. У дев'ятому десятку втрималася Катерина Байндль (87-ме місце), а Даяна Ястремська опинилася на 99-й сходинці. Її прогрес вибив із топ-100 досвідчену Лесю Цуренко, яка опустилася на 101-ше місце.

У другій сотні також іде 20-річна Дарія Снігур (147-ма позиція). Натомість у третій на 12 сходинок угору піднялася Катаріна Завацька. Наразі вона йде на 277-й позиції.

Іга Свьонтек залишилася беззаперечним лідером рейтингу WTA. Польська тенісистка набрала 10485 очок. Представниця Білорусі Аріна Сабаленка втрималася на другій позиції (6100 пунктів), а туніска Онс Жабер зберегла третє місце (5210).

До слова, українка Світоліна зібралася відновити виступи навесні 2023 року.

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Марта КостюкДаяна ЯстремськаТеннис