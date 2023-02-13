Ястремская выбила Цуренко из топ-100 рейтинга WTA: в сотне удержались еще три украинки

Первой ракеткой Украины осталась Ангелина Калинина. Уроженка Новой Каховки набрала 1347 очков и занимает 33-е место в рейтинге теннисисток-профессионалок.

На две позиции вверх в течение недели поднялась Марта Костюк. Теперь она уходит на 55-й позиции. В девятом десятке удержалась Екатерина Байндль (87-е место), а Даяна Ястремская оказалась на 99-й строчке. Ее прогресс выбил из топ-100 опытную Лесю Цуренко, опустившуюся на 101-е место.

Во второй сотне также идет 20-летняя Дарья Снигур (147-я позиция). В свою очередь в третьей на 12 ступенек вверх поднялась Катарина Завацкая. Пока она идет на 277-й позиции.

Ига Свентек осталась безоговорочным лидером рейтинга WTA. Польская теннисистка набрала 10 485 очков. Представительница Беларуси Арина Соболенко удержалась на второй позиции (6100 пунктов), а туниска Онс Жабер сохранила третье место (5210).