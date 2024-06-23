Ястремская выбила россиянку на старте Бад-Хомбурга, Калинина выиграла квалификацию Истборна

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина оформили победы на травяных турнирах в немецком Бад-Хомбурге и британском Истборне соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Rothesay International, квалификация, финал

Калинина – Дэвис – 2:0 (7:6, 6:4)

Bad Homburg Open, 1-й раунд

Ястремская – Андреева – 2:1 (4:6, 6:4, 6:3)

Калинина упустила стартовый рывок американки Лорен Дэвис, поэтому в дебюте "горела" 0:2. Впрочем, украинка быстро пришла в себя и оперативно сравняла счет. Далее соперницы сосредоточились на собственных подачах, так что дело дошло до тай-брейка. Там сильнее была Калинина.

Второй сет начался по еще худшему сценарию. В этот раз отечественная теннисистка проиграла три гейма со старта. Однако сумела ответить пятью набранными пунктами подряд. С таким ходом событий Калинина закрыла сет и поединок в десятом гейме, реализовав матчбол с первой попытки.

Ястремская же разобралась с россиянкой Миррой Андреевой. В первой партии оппонентки удачно играли на собственных подачах вплоть до финиша сета, где нейтральная теннисистка неожиданно оформила брейк. А потом сразу же закрыла партию собственной подачей "под ноль".

Украинка реабилитировалась во втором сете. Ястремская взяла подачу россиянки в четвертом гейме и создала гандикап (3:1). Андреева попыталась вернуться в игру брейком в девятом гейме, но украинская теннисистка сразу же взяла ее подачу и сравняла счет по партиям.

Решающий сет Ястремская оставила за собой. Ключевым стал восьмой гейм, когда она оформила брейк. В следующем представительница Украины с третьей попытки реализовала матчбол на собственной подаче. В рамках второго круга соревнований Ястремская встретится с победительницей противостояния немки Кербер и "нейтралки" Шнайдер.