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Ястремська вибила росіянку в 1/8 фіналу тенісного турніру в Іспанії

Фото: Даяна Ястремська вийшла в чвертьфінал змагань у Реусі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перемогою української тенісистки Даяни Ястремської у двох сетах завершився матч другого кола Catalonia Open у Реусі проти Анни Блінкової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Catalonia Open, 2-й раунд

Ястремська – Блінкова – 2:0 (6:4, 7:5)

На початку зустрічі суперниці зосередилися на власних подачах. Ястремська навіть у цьому аспекті переважала суперницю з РФ, вигравши два гейми "під нуль". А від середини сету на корті розпочалися гойдалки.

Українка та росіянка взялися обмінюватися брейками. У цій перестрілці гору взяла Ястремська, яка виграла три очки на подачах Блінкової. Нейтральна ж представниця країни-агресорки обмежилася двома.

У тому ж ключі стартувала і друга партія. Опонентки обмінялися брейками та спробували повернутися до впевненої гри на власних подачах. Українська тенісистка з цим завданням впоралася краще. Вона виграла три "свої" гейми, а завдяки ще одному брейку здобула стратегічну перевагу (5:2).

Утім, Ястремська доволі швидко розгубила гандикап. Однак, вчасно отямилася і спершу гарантувала собі тай-брейк, а потім ще й зуміла уникнути його. Сет і матч українка завершила реалізованим із першої спроби брейком.

У наступному раунді Ястремська зустрінеться зі швейцаркою Жіл Тайхманн. Їхні шляхи цьогоріч перетиналися в Абу-Дабі. Тоді швейцарська тенісистка перемогла в двох сетах. Натомість нещодавно на Madrid Open Тайхманн зазнала поразки від українки Цуренко.

До слова, напередодні Світоліна вийшла в чвертьфінал турніру в Сен-Мало.

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Даяна ЯстремськаТеннис