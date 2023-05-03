Світоліна пробилася у чвертьфіналу ґрунтового турніру в Сен-Мало
Фото: Еліна Світоліна виграла другий матч поспіль у Франції (Getty Images)
Перемогою української тенісистки Еліни Світоліної над Ісаліною Бонавентюр у трьох сетах завершився матч другого кола змагань у французькому містечку Сен-Мало.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
L'Open 35 de Saint Malo, 2-й раунд
Бонавентюр – Світоліна – 1:2 (6:2, 4:6, 6:7)
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