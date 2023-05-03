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Світоліна пробилася у чвертьфіналу ґрунтового турніру в Сен-Мало

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Сен-Мало, Середа 03 травня 2023 17:04
Світоліна пробилася у чвертьфіналу ґрунтового турніру в Сен-Мало Фото: Еліна Світоліна виграла другий матч поспіль у Франції (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перемогою української тенісистки Еліни Світоліної над Ісаліною Бонавентюр у трьох сетах завершився матч другого кола змагань у французькому містечку Сен-Мало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

L'Open 35 de Saint Malo, 2-й раунд

Бонавентюр – Світоліна – 1:2 (6:2, 4:6, 6:7)

Новина доповнюється.

До слова, раніше Федерація тенісу України закликала дискваліфікувати росіян за зв'язки з ЦСКА.

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