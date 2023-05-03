Світоліна пробилася у чвертьфіналу ґрунтового турніру в Сен-Мало

Перемогою української тенісистки Еліни Світоліної над Ісаліною Бонавентюр у трьох сетах завершився матч другого кола змагань у французькому містечку Сен-Мало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

До слова, раніше Федерація тенісу України закликала дискваліфікувати росіян за зв'язки з ЦСКА.

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