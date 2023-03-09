Ястремська та Цуренко здолали перше коло Індіан-Веллса, Костюк несподівано вилетіла

Indian Wells 2023, кваліфікація, 1-й раунд

Ястремська – Бондар – 2:0 (6:3, 6:4)

Цуренко – Чжу – 2:0 (6:4, 6:3)

Петерсон – Костюк – 2:1 (7:5, 5:7, 7:5)

Першою на корті з'явилася Даяна Ястремська. Українка витратила 80 хвилин, аби впоратися з угоркою Бондар. В середині обох сетів суперниці обмінювалися брейками. Та в обох випадках одеситка за цим показником була попереду (3:2, 2:1). А закрила поєдинок, реалізувавши матч-пойнт із третьої спроби.

За схожим сценарієм розгорнулися події для Лесі Цуренко. У протистоянні з китаянкою Чжу виграних на подачі опонентки подач було ще більше (4:3, 3:1 на користь українки). Показовою стала друга партія. Віддавши подачу суперниці, Цуренко за рахунку 3:3 відразу ж оформила зворотний брейк і переможно взяла ще два гейми поспіль.

Найконкурентнішим виявився матч Костюк. Українська тенісистка провела на корті без однієї хвилини 3 години. У стартовій партії молода киянка мала гандикап (3:1), але розгубила його та опинилася у ролі тієї, яка наздоганяє. Героїчно відігравши 4 сет-пойнти, Костюк зрівняла рахунок (5:5), але тут же програла два гейми поспіль і віддала сет.

Друга партія ледь не ознаменувалася тим же підсумком. 20-річна українка яскраво розпочала з брейком (2:0), але згодом вже поступалася (3:4). Утім, за рахунку 5:5 Костюк оформила брейк і сильним виступом на власній подачі схилила шальки терезів на власну користь.

Справжня драма розгорнулася у третьому сеті. Представниця України проґавила дебют (0:3), та зуміла нав'язати конкуренцію далі. У якийсь момент вона навіть стала фаворитом (5:4). Проте, шведка Петерсон оформила ще один брейк і завершила партію і поєдинок на власній подачі.

У наступному раунді Ястремська зустрінеться з чешкою Барборою Крейчіковою. Натомість Цуренко протистоятиме Донні Векіч із Хорватії. Вступить у боротьбу й перша ракетка України. Ангеліна Калініна вийде в корт проти чешки Лінди Фрухвіртової. Усі матчі заплановані на 10 березня.