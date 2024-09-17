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Ястремська в статусі першої сіяної вилетіла на старті Thailand Open

Фото: Даяна Ястремська вибула зі змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська не впоралася з тягарем лідерства та програла японці Маї Хонтамі в першому колі змагань в Хуахіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Thailand Open, 1-й раунд

Ястремська – Хонтама – 0:2 (6:7, 5:7)

 

До середини першого сету японська тенісистка здобула стратегічну перевагу з брейком (3:1). Утім, українка спромоглася оперативно повернутися в гру. Після ще одного обміну брейками справа дійшла до тай-брейку.

Спершу Ястремська йшла нога в ногу з опоненткою. Хонтама хоч і кілька разів виривалася вперед (2:0, 3:1), але дозволила українській тенісистці вирівняти становище в середині додаткового гейма. Однак, цей локальний успіх виявився останнім для першої номерки посіву.

Ястремська спробувала реваншуватися в другій партії. Вона віддзеркалила сценарій першого сету, повівши з брейком 3:1. Утім, Хонтама організувала камбек (4:4). Ключовим виявився десятий гейм. За рахунку 5:4 на власну користь Ястремська не реалізувала 4 (!) сетболи, віддала очко японці та швидко віддала ще два гейми.

Отже, Ястремська зачохлила ракетку в Хуахіні. Честь України на Thailand Open надалі захищатиме Леся Цуренко. Досвідчена тенісистка у вівторок зустрінеться з полькою Магдою Лінетт.

До слова, раніше Костюк залишилася першою ракеткою України в новому рейтингу WTA.

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ТенісДаяна Ястремська