Ястремская в статусе первой сеянной вылетела на старте Thailand Open

Thailand Open 1-й раунд

Ястремская – Хонтама – 0:2 (6:7, 5:7)

К середине первого сета японская теннисистка получила стратегическое преимущество с брейком (3:1). Впрочем, украинка смогла оперативно вернуться в игру. После еще одного обмена брейками дело дошло до тай-брейка.

Сначала Ястремская шла нога в ногу с оппоненткой. Хонтама хоть несколько раз вырывалась вперед (2:0, 3:1), но позволила украинской теннисистке выровнять положение в середине дополнительного гейма. Однако этот локальный успех оказался последним для первого номера посева.

Ястремская попыталась реваншироваться во второй партии. Она отразила сценарий первого сета, поведя с брейком 3:1. Впрочем, Хонтама организовала камбэк (4:4). Ключевым оказался десятый гейм. При счете 5:4 в свою пользу Ястремская не реализовала 4 (!) сетбола, отдала очко японке и быстро отдала еще два гейма.

Итак, Ястремская зачехлила ракетку в Хуахине. Честь Украины на Thailand Open в дальнейшем будет защищать Леся Цуренко. Опытная теннисистка во вторник встретится с полячкой Магдой Линетт.