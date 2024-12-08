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Ястремська розпочне сезон у Франції спробою перервати невтішну серію

Лімож, Неділя 08 грудня 2024 12:57
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Ястремська розпочне сезон у Франції спробою перервати невтішну серію Фото: Даяна Ястремська (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Третя ракетка України Даяна Ястремська стартує в новому змагальному році на турнірі у французькому Ліможі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Вітчизняна спортсменка візьме участь у турнірі WTA 125, що пройде 9-15 грудня на закритих кортах. Призовий фонд змагання – 115 тисяч доларів.

Українка, яка перебуває в світовій кваліфікації на 33-й сходинці, отримала wild card від організаторів. Вона буде другою за рейтингом учасницею турніру після "нейтральної" Єкатеріни Александрової (28-има в світовому списку).

Свою першу суперницю Ястремська дізнається за підсумками кваліфікації. Для української тенісистки цей турнір стане можливістю перервати серію із семи поразок поспіль, якою вона завершила минулий сезон.

На турнірі в Ліможі одеситка брала участь лише один раз. У 2016 році вона програла в першому колі.

Ястремська розпочне сезон у Франції спробою перервати невтішну серію

Як грала Ястремська у 2024 році

Взяла участь у 20 турнірах різного рівня, зокрема в усіх чотирьох змаганнях серії Великого шолому. Також представляла Україну на Олімпійських іграх.

Найбільше досягнення в сезоні – півфінал Australian Open. За крок до вирішального матчу українка поступилася Чжен Ціньвень з Китаю.

На Ролан Гаррос Ястремська програла у третьому раунді американці Корі Гауфф. На Вімблдоні – на тому ж етапі – Донні Векіч з Хорватії. US Open завершила вже після першого кола, не зумівши здолати німкеню Юле Німаєр. На Олімпіаді дійшла до третього раунду, де її зупинила Каміла Осоріо з Колумбії.

Раніше повідомили, що чотири українки гарантували собі участь у "основі" Australian Open 2025.

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