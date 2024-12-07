Australian Open 2025: Костюк, Світоліна та ще дві українки гарантували собі участь у "основі"

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу оприлюднили список спортсменок, що увійшли до основної сітки першого мейджора сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tennis.com.au

Серед гравчинь, які гарантували собі участь, чотири українки. Це Марта Костюк (18-та ракетка світу), Еліна Світоліна (23-тя), Даяна Ястремська (33-тя) та Ангеліна Калініна (57-ма).

Представництво може збільшитися за рахунок Юлії Стародубцевої (100-та у світовому рейтингу). Українка – під четвертим номером у резервному списку. У випадку відмов з будь-яких причин чотирьох учасниць, вона також розпочне змагання в компанії найсильніших. В іншому випадку – доведеться проходити кваліфікацію.

Australian Open-2025: що відомо

113-й розіграш щорічного турніру серії Великого шолома розпочнеться 6 січня поєдинками кваліфікаційного турніру. Матчі основних сіток пройдуть 12-26 січня.

Турнір проходитиме в Мельбурні на кортах спортивного комплексу "Мельбурн-Парк". Традиційно буде виявлено переможців у п'яти розрядах: у двох одиночних і трьох парних. Призовий фонд чемпіонату – 86,5 мільйонів австралійських доларів (приблизно 55 млн доларів США).

Минулого сезону українки встановили на австралійському мейджорі кілька національних досягнень. Уперше одразу дві представниці нашої країни – Костюк та Ястремська – зіграли в чвертьфіналі. Ястремська стала першою українкою, яка дійшла на Australian Open до півфіналу в одиночному розряді. А у парному жіночому розряді Людмила Кіченок разом з Єленою Остапенко з Латвії грали у фіналі.

У 2024 році титули здобули:

Чоловічий одиночний розряд – Яннік Зіннер (Італія)

Жіночий одиночний розряд – Аріна Соболенко

Чоловічий парний розряд – Рохан Бопанна (Індія)/Меттью Ебден (Австралія)

Жіночий парний розряд – Се Шувей (Тайвань)/Елісе Мертенс (Бельгія)

Змішаний парний розряд – Се Шувей (Тайвань)/Ян Зелінський (Польща)

Фото: Центральний корт "Мельбурн-Парк", на якому відбудуться фінальні матчі (x.com/australianopen)