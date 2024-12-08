Ястремская начнет сезон во Франции попыткой прервать неутешительную серию

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская стартует в новом соревновательном году на турнире во французском Лиможе.

Отечественная спортсменка примет участие в турнире WTA 125, который пройдет 9-15 декабря на закрытых кортах. Призовой фонд соревнования – 115 тысяч долларов.

Украинка, находящаяся в мировой квалификации на 33-й строчке, получила wild card от организаторов. Она будет второй по рейтингу участницей турнира после "нейтральной" Екатерины Александровой (28-я в мировом списке).

Свою первую соперницу Ястремская узнает по итогам квалификации. Для украинской теннисистки этот турнир станет возможностью прервать серию из семи поражений подряд, которой она завершила прошлый сезон.

На турнире в Лиможе одесситка принимала участие только один раз. В 2016 году она проиграла в первом круге.

Как играла Ястремская в 2024 году

Приняла участие в 20 турнирах разного уровня, в том числе во всех четырех соревнованиях серии Большого шлема. Также представляла Украину на Олимпийских играх.

Самое большое достижение в сезоне – полуфинал Australian Open. В шаге от решающего матча украинка уступила Чжэн Циньвэнь из Китая.

На Ролан Гаррос Ястремская проиграла в третьем раунде американке Кори Гауфф. На Уимблдоне – на том же этапе – Донне Векич из Хорватии. US Open завершила уже после первого круга, не сумев одолеть немку Юле Нимайер. На Олимпиаде дошла до третьего раунда, где ее остановила Камила Осорио из Колумбии.