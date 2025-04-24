Ястремська проти четвертої ракетки та інші матчі українок на WTA 1000 в Мадриді

Напередодні стартове коло подолали дві вітчизняні спортсменки. Третя ракетка України – Даяна Ястремська (№46 WTA) у важкому трисетовому поєдинку перемогла кваліфайєрку Франческу Джонс з Великої Британії – 7:6, 4:6, 6:3. Натомість п'ята у вітчизняному рейтингу Юлія Стародубцева (№99 WTA) доволі легко справилася з чешкою Ліндою Фругвіртовою – 6:2, 6:2.

Таким чином Ястремська та Стародубцева приєднались до двох найкращих тенісисток України – Еліни Світоліної (№17 WTA) та Марти Костюк (№36 WTA), які на правах сіяних стартують у Мадриді з другого кола.

Найважча суперниця дісталася Ястремській – чинна четверта в світовому рейтингу американка Коко Гофф. Раніше тенісистки провели дві очні зустрічі, які завершились на користь американки.

Стародубцева в другому колі гратиме проти 12-ї ракетки світового рейтингу Кароліни Мухової з Чехії. Це буде їхнє перше очне протистояння.

Світоліна вперше в кар'єрі зустрінеться з британкою Сонай Картал (№60 WTA). А Костюк – з іншою британською тенісисткою – Еммою Радукану (№49 WTA). До цього суперниці провели дві очні зустрічі – рахунок 1:1.

Стародубцева та Ястремська зіграють свої поєдинки 24 квітня. Світоліна та Костюк – вийдуть на корт у п'яницю, 25-го.

Турнір Mutua Madrid Open - WTA 1000 розпочався 22 квітня та триватиме до 4 травня. Його призовий фонд складає 8 963 700 доларів США. Чинною чемпіонкою є Іга Свьонтек з Польщі.