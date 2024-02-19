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Ястремська програла нейтральній росіянці на старті турніру в ОАЕ

Фото: Даяна Ястремська зачохлила ракетку в Дубаях (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Даяна Ястремська зазнала поразки від російської тенісистки Вероніки Кудерметової у першому колі змагань в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Dubai Duty Free Tennis Championships, 1-й раунд, жінки

Кудерметова – Ястремська – 2:1 (6:0, 1:6, 6:0)

 

У першій партії боротьби не вийшло. Росіянка впевнено діяла на власних подачах і оформила три брейки. Як наслідок, українська тенісистка не тільки програла за 23 хвилини, а ще й отримала "бублик".

Утім, Ястремська зуміла сповна реабілітуватися в другому сеті. Розпочала одеситка з трьох набраних пунктів поспіль (1 брейк). А коли Кудерметова розмочила рахунок у четвертому геймі, то взяла гору в трьох наступних зі ще одним брейком і вирівняла становище.

Та в третій партії розвинути успіх Ястремська не змогла. Натомість вона знову не змогла набрати бодай очко та вдруге отримала "бублик" від Кудерметової. Щоправда, цього разу опиралася 36 хвилин.

У наступному колі російська тенісистка зустрінеться зі Сораною Кирстею. Румунка в першому раунді трохи несподівано переграла Софію Кенін зі США. Пізніше Ангеліна Калініна та Еліна Світоліна в очному протистоянні визначать єдину представницю України в другому колі.

До слова, раніше Світоліна втрималася в топ-20 рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

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ТенісДаяна Ястремська