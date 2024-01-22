Ястремська продовжила марафон патріотичних послань з Мельбурна: тепле відео

Українська тенісистка Даяна Ястремська відсвяткувала вихід у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії традиційним зверненням до співвітчизників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter змагань .

23-річна українка знову залишила автограф на об'єктиві камери після перемоги над білорускою Азаренкою в четвертому раунді Australian Open. Телеглядачі побачили чергове послання англійською.

"Сім'я – це моя Україна. Дякую", – лаконічно написала Ястремська та домалювала сердечко, перегравши принципову опонентку.

Для перемоги над Азаренкою українській тенісистці знадобилися лише два сети. У першому одеситка виграла на тай-брейку (7:6), а у другій партії обійшлася без нього (6:4). Суперницею в 1/4 фіналу стала чешка Лінда Носкова.

Даяна Ястремська на Australian Open-2024

Українка через низький рейтинг не потрапила до списку сіяних тенісисток. Більше того, їй довелося долати сито кваліфікації.

Там одеситка почергово вибила хорватку Бошковіч, гречанку Грамматікопулу та австралійку Джойнт. У першому колі основної сітки Ястремська сенсаційно розібралася з чинною переможницею Вімблдонського турніру Вондроушовою з Чехії. Пізніше вона вибила француженку Грачову та американку Наварро.