ua en ru
Пн, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ястремська продовжила марафон патріотичних послань з Мельбурна: тепле відео

Мельбурн, Понеділок 22 січня 2024 14:19
UA EN RU
Ястремська продовжила марафон патріотичних послань з Мельбурна: тепле відео Фото: Даяна Ястремська вперше вийшла в 1/4 фіналу на мейджорах (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська відсвяткувала вихід у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії традиційним зверненням до співвітчизників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter змагань.

23-річна українка знову залишила автограф на об'єктиві камери після перемоги над білорускою Азаренкою в четвертому раунді Australian Open. Телеглядачі побачили чергове послання англійською.

"Сім'я – це моя Україна. Дякую", – лаконічно написала Ястремська та домалювала сердечко, перегравши принципову опонентку.

Для перемоги над Азаренкою українській тенісистці знадобилися лише два сети. У першому одеситка виграла на тай-брейку (7:6), а у другій партії обійшлася без нього (6:4). Суперницею в 1/4 фіналу стала чешка Лінда Носкова.

Даяна Ястремська на Australian Open-2024

Українка через низький рейтинг не потрапила до списку сіяних тенісисток. Більше того, їй довелося долати сито кваліфікації.

Там одеситка почергово вибила хорватку Бошковіч, гречанку Грамматікопулу та австралійку Джойнт. У першому колі основної сітки Ястремська сенсаційно розібралася з чинною переможницею Вімблдонського турніру Вондроушовою з Чехії. Пізніше вона вибила француженку Грачову та американку Наварро.

До слова, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Australian Open Даяна Ястремська Теннис
NEWS
"Не піднімемо руки догори, аби здатися": Зеленський привітав українців з Днем Соборності
"Не піднімемо руки догори, аби здатися": Зеленський привітав українців з Днем Соборності
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ