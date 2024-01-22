Ястремская продлила марафон патриотических посланий из Мельбурна: теплое видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter соревнований .

23-летняя украинка снова оставила автограф на объективе камеры после победы над белорусской Азаренко в четвертом раунде Australian Open. Телезрители увидели очередное послание на английском.

"Семья – это моя Украина. Спасибо", – лаконично написала Ястремская и дорисовала сердечко, переиграв принципиальную оппонентку.

Для победы над Азаренко украинской теннисистке понадобилось всего два сета. В первом одесситка выиграла на тай-брейке (7:6), а во второй партии обошлась без него (6:4). Соперницей в 1/4 финала стала чешка Линда Носкова.

Даяна Ястремская на Australian Open-2024

Украинка из-за низкого рейтинга не попала в список сеянных теннисисток. Более того, ей пришлось преодолевать сито квалификации.

Там одесситка поочередно выбила хорватку Бошкович, гречанку Грамматикопулу и австралийку Джойнт. В первом круге основной сетки Ястремская сенсационно разобралась с действующей победительницей Уимблдонского турнира Вондроушовой из Чехии. Позже она выбила француженку Грачеву и американку Наварро.