Ястремская продлила марафон патриотических посланий из Мельбурна: теплое видео
Украинская теннисистка Даяна Ястремская отпраздновала выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии традиционным обращением к соотечественникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter соревнований.
23-летняя украинка снова оставила автограф на объективе камеры после победы над белорусской Азаренко в четвертом раунде Australian Open. Телезрители увидели очередное послание на английском.
"Семья – это моя Украина. Спасибо", – лаконично написала Ястремская и дорисовала сердечко, переиграв принципиальную оппонентку.
Для победы над Азаренко украинской теннисистке понадобилось всего два сета. В первом одесситка выиграла на тай-брейке (7:6), а во второй партии обошлась без него (6:4). Соперницей в 1/4 финала стала чешка Линда Носкова.
@D_Yastremska • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/GPyNUmjOFj— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2024
Даяна Ястремская на Australian Open-2024
Украинка из-за низкого рейтинга не попала в список сеянных теннисисток. Более того, ей пришлось преодолевать сито квалификации.
Там одесситка поочередно выбила хорватку Бошкович, гречанку Грамматикопулу и австралийку Джойнт. В первом круге основной сетки Ястремская сенсационно разобралась с действующей победительницей Уимблдонского турнира Вондроушовой из Чехии. Позже она выбила француженку Грачеву и американку Наварро.
К слову, ранее вспомнили самые значительные выступления украинских теннисистов на Australian Open.
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