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Ястремская продлила марафон патриотических посланий из Мельбурна: теплое видео

Мельбурн, Понедельник 22 января 2024 14:19
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Ястремская продлила марафон патриотических посланий из Мельбурна: теплое видео Фото: Даяна Ястремская впервые вышла в 1/4 финала на мейджорах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская отпраздновала выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии традиционным обращением к соотечественникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter соревнований.

23-летняя украинка снова оставила автограф на объективе камеры после победы над белорусской Азаренко в четвертом раунде Australian Open. Телезрители увидели очередное послание на английском.

"Семья – это моя Украина. Спасибо", – лаконично написала Ястремская и дорисовала сердечко, переиграв принципиальную оппонентку.

Для победы над Азаренко украинской теннисистке понадобилось всего два сета. В первом одесситка выиграла на тай-брейке (7:6), а во второй партии обошлась без него (6:4). Соперницей в 1/4 финала стала чешка Линда Носкова.

Даяна Ястремская на Australian Open-2024

Украинка из-за низкого рейтинга не попала в список сеянных теннисисток. Более того, ей пришлось преодолевать сито квалификации.

Там одесситка поочередно выбила хорватку Бошкович, гречанку Грамматикопулу и австралийку Джойнт. В первом круге основной сетки Ястремская сенсационно разобралась с действующей победительницей Уимблдонского турнира Вондроушовой из Чехии. Позже она выбила француженку Грачеву и американку Наварро.

К слову, ранее вспомнили самые значительные выступления украинских теннисистов на Australian Open.

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