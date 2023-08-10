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Ястремська пробилася у півфінал "челленджера" в Польщі

Фото: Даяна Ястремська здобула перемогу в Мазовецькому воєводстві (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла чешку Терезу Мартінцову в 1/4 фіналу змагань у польському Гродзиську-Мазовецькому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Grodzisk Mazowiecki Challenger, 1/4 фіналу

Ястремська – Мартінцова – 2:1 (6:7, 6:2, 6:0)

Дебют зустрічі краще вдався чеській тенісистці. З брейком вона повела 2:0, але українка швидко зуміла змінити перебіг подій. Уже за кілька геймів Ястремська опинилася попереду (4:2). Однак, долю партії довелося вирішувати на тай-брейку.

Там удача від вітчизняної тенісистка відвернулася. Мартінцова швидко захопила ініціативу та не дала суперниці можливості повернутися до гри. Зрештою, 28-річна чешка дотиснула Ястремську та закрила сет за 70 хвилин.

Проте, українка сповна взяла реванш у двох наступних партіях. У другій опонентки спершу грали на рівних, але в середині другого сету Ястремська повністю перехопила ініціативу. Зі ще двома брейками вона швидко відірвалася в рахунку. Зрештою, Мартінцова набрала лише два пункти.

Третій сет став повним бенефісом одеситки. Вона витратила на партію усього 23 хвилини та перемогла суперницю, не віддавши їй жодного пункту. З "бубликом" для Мартінцової Ястремська пробилася в півфінал, де зустрінеться з представницею Туреччини Сонмез.

До слова, раніше Світоліна піднялася на одну позицію вгору в рейтингу WTA.

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Даяна ЯстремськаТеннис