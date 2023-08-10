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Ястремская пробилась в полуфинал "челленджера" в Польше

Фото: Даяна Ястремская одержала победу в Мазовецком воеводстве (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила чешку Терезу Мартинцову в 1/4 финала соревнований в польском Гродзиске-Мазовецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Grodzisk Mazowiecki Challenger, 1/4 финала

Ястремская – Мартинцова – 2:1 (6:7, 6:2, 6:0)

Дебют встречи лучше удался чешской теннисистке. С брейком она повела 2:0, но украинка быстро сумела изменить ход событий. Уже через несколько геймов Ястремская оказалась впереди (4:2). Однако судьбу партии пришлось решать на тай-брейке.

Там удача от отечественной теннисистки отвернулась. Мартинцова быстро захватила инициативу и не дала сопернице возможности вернуться в игру. В конце концов 28-летняя чешка дожала Ястремскую и закрыла сет за 70 минут.

Однако украинка сполна взяла реванш в двух следующих партиях. Во второй оппонентки сначала играли на равных, но в середине второго сета Ястремская полностью перехватила инициативу. Со еще двумя брейками она быстро оторвалась в счете. В конце концов, Мартинцова набрала всего два пункта.

Третий сет стал полным бенефисом одесситки. Она потратила на партию всего 23 минуты и победила соперницу, не отдав ей ни одного пункта. С "баранкой" для Мартинцовой Ястремская пробилась в полуфинал, где встретится с представительницей Турции Сонмез.

К слову, ранее Свитолина поднялась на одну позицию вверх в рейтинге WTA.

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Даяна ЯстремскаяТеннис