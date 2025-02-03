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Ястремская вернулась в топ-50: что изменилось в рейтинге WTA

Понедельник 03 февраля 2025 11:14
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Ястремская вернулась в топ-50: что изменилось в рейтинге WTA Фото: Даяна Ястремская (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Даяна Ястремская после выхода в финал турнира WTA 500 в австрийском Линце, вернулась в число 50-ти лучших теннисисток мира. Первой ракеткой Украины осталась Марта Костюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Ястремская много потеряла, не сумев защитить очки за прошлогодний полуфинал Australian Open. Теперь приходиться наверстывать. Выход в финал австрийского турнира поднял ее сразу на 22 строчки. По итогам недели украинка замкнула главную 50-ку мирового рейтинга.

Элина Свитолина, несмотря на поражение во втором раунде в Австрии, поднялась на одну строчку. Теперь она 23-я, вплотную приблизилась к первой ракетке Украины Марте Костюк (22), которая не играла на прошлой неделе.

Ангелина Калинина в Линце уступила в первом круге и опустилась на одну строчку (49). Юлия Стародубцева, несмотря на вылет в 1/16 финала турнира в Сингапуре, поднялась на две ступеньки и идет 109-й.

Дарья Снигур, Леся Цуренко и Александра Олейникова сохранили свои места. Катарина Завацкая поднялась на пять ступенек, а Анастасия Соболева - опустилась на три.

В первой десятке после Australian Open изменений не произошло. Первой ракеткой остается "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, которая опережает польку Игу Свёнтек лишь на 186 очков. Топ-3 замыкает американка Кори Гауфф.

Ястремская вернулась в топ-50: что изменилось в рейтинге WTA

Ранее сообщили, как Свитолина впервые с начала полномасштабного вторжения проиграла россиянке.

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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