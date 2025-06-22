Ястремская уступила Кесслер в Ноттингеме: украинка проиграла второй финал в сезоне

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела добыть четвертый титул в своей карьере. В финале турнира серии WTA 250 в британском Ноттингеме она уступила американке Маккартни Кесслер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи .

WTA 250, Ноттингем, финал

Маккартни Кесслер (США) - Даяна Ястремская (Украина) - 6:4, 7:5

Как прошел решающий матч

Игра началась при неблагоприятной погоде: сильный ветер и дождь несколько раз заставляли прерывать матч. В первом сете инициативу быстро захватила Кесслер, которая сделала брейк и повела 5:2. Несмотря на попытку Даяны вернуться в игру, американка завершила партию в свою пользу - 6:4.

Во втором сете равная борьба шла до седьмого гейма, когда украинка потеряла подачу. При счете - 3:5 Ястремская была на грани поражения, но отыграла сразу пять матчболов и сделала обратный брейк. Впоследствии украинка выровняла ситуацию - 5:5. Однако удержать натиск соперницы не смогла: два завершающих гейма выиграла Кесслер, которая и оформила победу в финале.

Финалы на всех покрытиях

Этот финал стал для украинки седьмым в карьере, первым с февраля 2025 года и дебютным на травяном покрытии.

Выход в решающий матч сделал Ястремскую первой украинкой, которая боролась за титул WTA на всех трех основных покрытиях - харде, грунте и траве.