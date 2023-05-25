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Ястремська поповнила список українок в основній сітці French Open-2023

Фото: Даяна Ястремська стала шостою українкою в 1/64 фіналу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Даяна Ястремська стала однією з тріумфаторок кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції, здолавши бельгійську тенісистки Греет Міннен у трьох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, кваліфікація, фінал, жінки

Ястремська – Міннен – 2:1 (6:3, 2:6, 6:4)

Старт зустрічі непогано склався для української тенісистки. Вона виграла власну подачу та здобуло очко на подачі бельгійки. Утім, опонентка відразу ж відповіла зворотним брейком. А потім цей трюк повторили в середині сету.

Проте, за рахунку 4:3 на свою користь Ястремська ще раз змогла оформити брейк. Із перевагою на два пункти одеситка з другої спроби реалізувала сет-пойнт на власній подачі. Партія тривала 35 хвилин.

Другий сет розіграли навіть швидше, але він став холодним душем для Ястремської. Українка віддала суперниці четвертий гейм (1:3), а потім зазнала ще однієї невдачі у восьмому. Двох втрачених на своїх подачах очок виявилося достатньо для того, щоб Міннен перевела матч у третю партію.

Ось тут і розпочалося найцікавіше. Бельгійська тенісистка швидко створила очковий запас із брейком (3:0). Однак, Ястремська з такою ж легкістю зрівняла рахунок і перевела поєдинок у рід ігор нервів. Міцнішими вони виявилися в українки. Та відіграла 3 брейк-пойнти, далі взяла подачу опонентки та завершила поєдинок своєю.

До слова, раніше Світоліна та інші українки дізналися суперниць у першому колі "Ролан Гарроса".

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Даяна ЯстремськаТеннис