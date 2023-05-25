RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ястремская пополнила список украинок в основной сетке French Open-2023

Фото: Даяна Ястремская стала шестой украинкой в 1/64 финала (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Даяна Ястремская стала одной из триумфаторок квалификации Открытого чемпионата Франции, одолев бельгийскую теннисистку Греет Миннен в трех сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, квалификация, финал, женщины

Ястремская – Миннен – 2:1 (6:3, 2:6, 6:4)

Старт встречи неплохо сложился для украинской теннисистки. Она выиграла собственную подачу и завоевала очко на подаче бельгийки. Впрочем, оппонентка сразу ответила обратным брейком. А потом этот трюк повторили в середине сета.

Однако при счете 4:3 в свою пользу Ястремская еще раз смогла оформить брейк. С преимуществом в два пункта одесситка со второй попытки реализовала сет-пойнт на собственной подаче. Партия продолжалась 35 минут.

Второй сет разыграли даже быстрее, но он стал холодным душем для Ястремской. Украинка отдала сопернице четвертый гейм (1:3), а затем потерпела еще одну неудачу в восьмом. Двух потерянных на своих подачах очков оказалось достаточно, чтобы Миннен перевела матч в третью партию.

Вот здесь и началось самое интересное. Бельгийская теннисистка быстро создала очковый запас с брейком (3:0). Однако Ястремская с такой же легкостью сравняла счет и перевела поединок в род игр нервов. Крепче они оказались у украинки. Она отыграла 3 брейк-пойнта, затем взяла подачу оппонентки и завершила поединок своей.

К слову, ранее Свитолина и другие украинки узнали соперниц в первом круге "Ролан Гарроса".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даяна ЯстремскаяТеннис