Ястремская пополнила список украинок в основной сетке French Open-2023

Украинка Даяна Ястремская стала одной из триумфаторок квалификации Открытого чемпионата Франции, одолев бельгийскую теннисистку Греет Миннен в трех сетах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Roland Garros, квалификация, финал, женщины
Ястремская – Миннен – 2:1 (6:3, 2:6, 6:4)
Старт встречи неплохо сложился для украинской теннисистки. Она выиграла собственную подачу и завоевала очко на подаче бельгийки. Впрочем, оппонентка сразу ответила обратным брейком. А потом этот трюк повторили в середине сета.
Однако при счете 4:3 в свою пользу Ястремская еще раз смогла оформить брейк. С преимуществом в два пункта одесситка со второй попытки реализовала сет-пойнт на собственной подаче. Партия продолжалась 35 минут.
Второй сет разыграли даже быстрее, но он стал холодным душем для Ястремской. Украинка отдала сопернице четвертый гейм (1:3), а затем потерпела еще одну неудачу в восьмом. Двух потерянных на своих подачах очков оказалось достаточно, чтобы Миннен перевела матч в третью партию.
Вот здесь и началось самое интересное. Бельгийская теннисистка быстро создала очковый запас с брейком (3:0). Однако Ястремская с такой же легкостью сравняла счет и перевела поединок в род игр нервов. Крепче они оказались у украинки. Она отыграла 3 брейк-пойнта, затем взяла подачу оппонентки и завершила поединок своей.
К слову, ранее Свитолина и другие украинки узнали соперниц в первом круге "Ролан Гарроса".
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