Ястремская переродилась на Australian Open и в трех шагах от подвига Серены Уильямс

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уже стала одной из главных сенсаций Открытого чемпионата Австралии 2024 года. Преодолев сито квалификации и четыре основных раунда, в среду утром она выйдет на четвертьфинальный поединок мэйджора.

Конец 2023 года Ястремская завершила сезон с рекордом 39 побед, 29 поражений и выпала за пределы топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Так произошло второй раз подряд, хотя негативная тенденция наметилась раньше. После четырех стартовых в карьере сезонов с постоянным прогрессом (пик – 22-е место в классификации по итогам 2019-го) украинка немного затормозила в пятом (29-е).

Далее Ястремская упала на 99-ю позицию (2021 год). В следующие два сезона теннисистка крайне редко радовала отечественных болельщиков. На мэйджорах, где когда-то 19-летняя украинка доходила до 1/8 финала Уимблдона, дела стали вовсе плохи. В 2022-2023 гг. Ястремская на турнирах серии "Грэнд Слэм" 6 раз вылетала в стартовых раундах, а еще в двух случаях – после квалификации.

В такой ситуации ожидать многого от сезона-2024 не приходилось. Отчасти этот прогноз подтвердился на турнире в Брисбене. Украинская теннисистка одолела квалификацию, но зачехлила ракетку в первом же круге от австралийки Дарьи Сэвилл. На грядущем Australian Open вершиной достижения для нее казался вылет, в зависимости от жребия, в первом-втором раундах.

Не прибавило оптимизма выступление Ястремской в квалификации. Да, победить удалось всех трех соперниц – хорватку Лею Бошкович, Валентини Грамматикопулу из Греции и Майю Джойнт (Австралия). Однако каждый раз теперь 23-летняя одесситка вынуждена была играть все три партии. Жребий же основной сетки сбил с ног. Оппоненткой Ястремской стала Маркета Вондроушова.

Чешская теннисистка в прошлом году триумфовала на Уимблдоне и подошла к Australian Open на 7-й позиции рейтинга WTA. Куда здесь разогнаться неубедительной украинке? Но в поединке с именитой чешкой наша теннисистка приятно удивила впервые. Она не просто обыграла Вондроушову. Фактически она уничтожила оппонентку, подарив с барского плеча три пункта за матч.

Дополнительно настраивать на следующую соперницу не пришлось. Смена паспортов Варварой Грачевой не изменила ни места рождения (Москва), ни точку роста теннисного мастерства (Жуковский в Подмосковье), ни всего прочего, связанного с РФ. Ястремская снова разобралась с оппоненткой в двух сетах (6:3, 6:2). Но после второй победы все еще воспринималась обозревателями выскочкой.

Тем более, в 3-м раунде в соперницы украинке досталась Эмма Наварро. Перспективная американка как раз накануне Australian Open завоевала премьерный титул, выиграв турнир в Хобарте. Мол, куда к ней Ястремской? Впрочем, представительница Украины снова пристыдила критиков. И хотя в этот раз отечественная теннисистка сыграла три сета, но в двух победных шансах Наварро не предоставила (6:2, 6:1).

В рамках 1/8 финала Ястремской досталась еще одна звезда. В очередном принципиальном противостоянии пришлось скрестить ракетки с двукратной победительницей Australian Open Викторией Азаренко из Беларуси. Однако украинка популярно добавила баллов версии, что лучшие времена белорусской теннисистки позади.

В то же время у самой Ястремской все еще впереди. В четвертьфинале она встретится с Линдой Носковой. 19-летняя чешка пока заочно соперничала с украинской теннисисткой за приз сенсации мэйджора в Мельбурне. Она сняла "скальпы" соотечественницы Марие Боузковой, первой ракетки мира Иги Свентек и титулованной украинки Элины Свитолиной. Правда, последнюю прошла на отказе соперницы.

На кону в битве Ястремской и Носковой – путевка в 1/2 финала. Но в перспективе она может стать билетом к вечной славе. Обе теннисистки пока осторожно претендуют на первый с 2007 года титул Australian Open, завоеванный несеянной теннисисткой. Тогда такое достижение покорилось легендарной Серене Уильямс. А до культовой американки подобное в Открытую эру случилось только раз – несеянная Кристин О'Нил выиграла домашний турнир в 1978-м.

Увидеть Ястремскую в компании Уильямс и О'Нил было бы идеально. Тем более, что триумфатором из трясины квалификации украинская теннисистка в таком случае останется навсегда первой...