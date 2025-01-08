Ястремська з камбеком та розтрощеною ракеткою пробилась в чвертьфінал турніру WTA (відео)

WTA 250, Хобарт (Австралія), 1/8 фіналу

Даяна Ястремська – Енн Лі – 1:6, 7:5, 6:2

Ястремська, яка є 33-ю ракеткою світу, зустрічалась з 91-ю в рейтингу WTA американкою Лі. Це було перше очне протистояння тенісисток. Воно тривало 2 години і 10 хвилин.

Українка провалила перший сет. А в другому сталося щось незрозуміле. За рахунку 5:2 на свою користь вона стала робити помилку за помилко. В дев'ятому геймі Ястремська подавала на партію, вела 40:0, але дозволила суперниці забрати подачу. Після чого одеситка дала волю емоціям, розтрощивши власну ракетку.

Як не дивно, цей прояв агресії допоміг Ястремській. Вона взяла таки другу партію. В третій теж не обійшлось без пригод: українка поступалась – 0:2. Але потім забрала шість геймів поспіль.

Таким чином Ястремська вперше за рік пробилась до чвертьфіналу на турнірі WTA. В останній раз вона грала на цій стадії на Australian Open-2024.

За місце в півфіналі українка позмагається зі ще однією американкою – 67-ю ракеткою світу Маккартні Кесслер. Поєдинок відбудеться 9 січня. Орієнтовний час старту – 4:00 за Києвом.

Це буде друга зустріч суперниць. У 2023 році Ястремська виграла в Кесслер у чвертьфіналі турніру WTA 125 у французькому Анже (5:7, 6:3, 7:6).