Australian Open 2025: українка на відмові вийшла в фінал кваліфікації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру .

Australian Open 2025. Кваліфікація. 2-й раунд

Дарія Снігур – Барбора Паліцова – 6:3, 1:0, відмова

У другому раунді відбору українка, яка в рейтингу WTA займає 139 місце, пройшла 179-ту ракетку світу Барбору Паліцову з Чехії.

Матч протривав 54 хвилини. Стартова партія завершилася з рахунком 6:3 на користь Снігур. В другому сеті українка виграла перший гейм, після чого суперниця знялася з поєдинку, посилаючись на погане самопочуття. Це була третя зустріч суперниць. Снігур виграла друге очне протистояння.

У вирішальному раунді кваліфікації, де буде розігруватися місце в основній сітці, вітчизняна тенісистка зіграє проти 144-ї в рейтингу WTA Ребеки Масарової зі Швейцарії. Це буде друга зустріч суперниць. У 2022-му Снігур поступилась швейцарці саме у 2-му раунді кваліфікації австралійського мейджора (3:6, 1:6). Поєдинок розпочнеться і ніч проти 9 січня за київським часом, орієнтовно – о 2:00.

Снігур залишилась останньою українкою в кваліфікації чемпіонату Австралії після вильоту в першому раунді Анастасії Соболєвої.

Тенісистка уп'яте в кар'єрі виступає у відборі Australian Open. У 2021 році вона програла в 1-му колі, у 2022 і 2023 роках – не зуміла подолати 2-й раунд відбору. А у 2024-му вперше вийшла в основу, де в 1/64 фіналу поступилася американці Алісії Паркс. Загалом на кортах Мельбурна Снігур провела вже 11 матчів: 7 перемог і 4 поразки.