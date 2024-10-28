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Ястремська додала без гри, лідери на місці: що змінилось у рейтингу WTA

Понеділок 28 жовтня 2024 13:17
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Ястремська додала без гри, лідери на місці: що змінилось у рейтингу WTA Фото: Даяна Ястремська (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Чергове оновлення рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) не принесло суттєвих змін як у топ-10, так і в становищі українок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

На чолі списку продовжує перебувати "нейтральна" білоруска Аріна Сабаленко. Вона захопила лідерство після того, як полька Іга Свьонтек, що тривалий час посідала 1-ше місце, завершила сезон. Польська спортсменка утримує другу сходинку. Третє місце посідає американка Корі Гауфф.

До топ-10 увійшла американка Даніель Коллінс. Ще одна представниця США Джессіка Пегула опустилася з 4-го місця на 6-те. Своєю чергою, 4-ту сходинку тепер посідає італійка Жасмін Паоліні.

У положенні українок також без суттєвих змін. Лідерами вітчизняного тенісу залишаються Марта Костюк (18-та у світі) та Еліна Свтоліна (26-та), які зберегли попередні позиції. Даяна Ястремська без гри піднялася на один рядок і тепер перебуває на 33-й сходинці.

Інші українки з вітчизняного топ-10 зазнали втрат. Найбільший регрес у Катаріни Завацької, яка опустилася на 10 сходинок. По вісім позицій втратили Дар'я Снігур та Валерія Страхова.

Ястремська додала без гри, лідери на місці: що змінилось у рейтингу WTA

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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