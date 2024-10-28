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Стародубцева продовжила смуга невдач у Китаї

Цзюцзян, Понеділок 28 жовтня 2024 10:29
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Стародубцева продовжила смуга невдач у Китаї Фото: Юлія Стародубцева зачохлила ракетку в Піднебесній (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Юлія Стародубцева програла нідерландці Аранчі Рус на старті турніру в китайському Цзюцзяні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Jiangxi Open, 1-й раунд

Стародубцева – Рус – 1:2 (4:6, 7:6, 3:6)

Українка класно розпочала, повівши з брейком 2:0. Далі вона зосередилася на власних подачах і, здавалося, повністю контролює ситуацію. Однак, нідерландська тенісистка у восьмому та десятому геймах узяла подачі Стародубцевої та закрила сет на власну користь.

Українська спортсменка ще потужніше стартувала в другій партії. Тепер із двома брейками вона до середини сету створила надсолідний гандикап (5:1). Та далі розпочалося незрозуміле – Рус узяла п'ять (!) геймів поспіль, але Стародубцева вчасно схаменулася.

Матч перейшов у тай-брейк. Нідерландка розпочала з двох набраних пунктів. Однак, потім українська тенісистка просто зім'яла опонентку. Стародубцева виграла сім розіграшів поспіль і перевела поєдинок у третю партію.

У вирішальному сеті найцікавіше розпочалося з обміну брейками в середині відрізка. У цій перестрілці сильнішою виявилася Рус, оформивши два очка проти одного. Добила же Стародубцева нідерландська тенісистка в дев'ятому геймі ще одним брейком.

Українка зазнала четвертої поразки поспіль. Раніше вона програла в перших раундах кваліфікації в Гуанчжоу та Нінбо, а також поступилася у фіналі кваліфікації в Ухані. Перед цим Стародубцева сенсаційно дійшла до чвертьфіналу China Open.

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