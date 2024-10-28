Ястремская добавила без игры лидеры на месте: что изменилось в рейтинге WTA
Очередное обновление рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) не принесло существенных изменений как в топ-10, так и в положении украинок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Во главе списка продолжает находиться "нейтральная" белоруска Арина Соболенко. Она захватила лидерство после того, как полька Ига Свентек, долгое время занимавшая 1-е место, завершила сезон. Польская спортсменка удерживает вторую строчку. Третье место занимает американка Кори Гауфф.
В топ-10 вошла американка Даниэль Коллинс. Еще одна представительница США Джессика Пегула опустилась с 4-го места на 6-е. В свою очередь, 4-ю строчку теперь занимает итальянка Жасмин Паолини.
В положении украинок тоже без существенных изменений. Лидерами отечественного тенниса остаются Марта Костюк (18-я в мире) и Элина Свтолина (26-я), сохранившие предыдущие позиции. Даяна Ястремская без игры поднялась на одну строчку и теперь находится на 33-м месте.
Другие украинки из отечественного топ-10 понесли потери. Самый большой регресс у Катарины Завацкой, опустившейся на 10 ступенек. По восемь позиций потеряли Дарья Снигур и Валерия Страхова.
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