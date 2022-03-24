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Стремится к притоку валюты. Член Совета НБУ Шапран объяснил желание РФ получать рубли за газ

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Четверг 24 марта 2022 16:15
Стремится к притоку валюты. Член Совета НБУ Шапран объяснил желание РФ получать рубли за газ Фото: РФ боится ареста валюты по пути к счетам "Газпрома" (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Антон Федорцив

Член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран объяснил желание России получать от других стран рубли за собственное голубое топливо.

Об этом Виталий Шапран рассказал в комментарии РБК-Украина.

Экономист и член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что РФ переводом оплаты за газ на рубли пытается обезопасить приток валюты.

"Ответ тут простой: и доллары, и евро очень нужны РФ. Просто есть риск, что пока они дойдут до "Газпрома" привычным безналичным маршрутом – их тоже кто-то может арестовать", – заявил Шапран.

В преддверии Владимир Путин поручил срочно перевести расчеты за российский газ в рубли. Такое решение будет касаться "недружественных стран".

Напомним, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против оборонной базы РФ и депутатов Госдумы.

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