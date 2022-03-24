Стремится к притоку валюты. Член Совета НБУ Шапран объяснил желание РФ получать рубли за газ

Член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран объяснил желание России получать от других стран рубли за собственное голубое топливо.

Об этом Виталий Шапран рассказал в комментарии РБК-Украина .

Экономист и член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что РФ переводом оплаты за газ на рубли пытается обезопасить приток валюты.

"Ответ тут простой: и доллары, и евро очень нужны РФ. Просто есть риск, что пока они дойдут до "Газпрома" привычным безналичным маршрутом – их тоже кто-то может арестовать", – заявил Шапран.

В преддверии Владимир Путин поручил срочно перевести расчеты за российский газ в рубли. Такое решение будет касаться "недружественных стран".