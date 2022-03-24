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Прагне припливу валюти. Член Ради НБУ Шапран пояснив бажання РФ отримати рублі за газ

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Четвер 24 березня 2022 16:15
Прагне припливу валюти. Член Ради НБУ Шапран пояснив бажання РФ отримати рублі за газ Фото: РФ боїться арешту валюти на шляху до рахунків "Газпрому" (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Антон Федорців

Член Ради Національного банку України Віталій Шапран пояснив бажання Росії отримувати від інших країн рублі за власне блакитне паливо.

Про це Віталій Шапран розповів у коментарі РБК-Україна.

Економіст і член Ради НБУ Віталій Шапран вважає, що РФ переведенням оплати за газ на рублі намагається забезпечити приплив валюти.

"Відповідь тут проста: і долари, і євро дуже потрібні РФ. Просто є ризик, що поки вони дійдуть до "Газпрому" звичним безготівковим маршрутом – їх теж хтось може заарештувати", – заявив Шапран.

Напередодні Володимир Путін доручив терміново перевести розрахунки за російський газ на рублі. Таке рішення стосуватиметься "недружніх країн".

Нагадаємо, що Сполучені Штати запровадили нові санкції проти оборонної бази РФ і депутатів Держдуми.

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