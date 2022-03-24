Прагне припливу валюти. Член Ради НБУ Шапран пояснив бажання РФ отримати рублі за газ
Член Ради Національного банку України Віталій Шапран пояснив бажання Росії отримувати від інших країн рублі за власне блакитне паливо.
Про це Віталій Шапран розповів у коментарі РБК-Україна.
Економіст і член Ради НБУ Віталій Шапран вважає, що РФ переведенням оплати за газ на рублі намагається забезпечити приплив валюти.
"Відповідь тут проста: і долари, і євро дуже потрібні РФ. Просто є ризик, що поки вони дійдуть до "Газпрому" звичним безготівковим маршрутом – їх теж хтось може заарештувати", – заявив Шапран.
Напередодні Володимир Путін доручив терміново перевести розрахунки за російський газ на рублі. Таке рішення стосуватиметься "недружніх країн".
Нагадаємо, що Сполучені Штати запровадили нові санкції проти оборонної бази РФ і депутатів Держдуми.
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