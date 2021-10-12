Стремительный рост акциза на сигареты плохо влияет на налоговые поступления, - исследование

"Мы построили эконометрическую модель, которая показывает, что увеличение цен сигарет на 1% вызывает рост нелегального оборота на 1,22%. То есть динамическое повышение ставок вместе с низкой покупательной способностью стимулируют увеличение нелегального рынка сигарет. Своими шагами к повышению акцизного налога государство фактически не зарабатывает средства, а теряет их", - сказала Новицкая.

По ее словам, этот вывод базируется на опыте интеграции постсоциалистических стран в Европейский Союз с его политикой высоких акцизных ставок на сигареты. На момент вступления в Евросоюз только Кипр имел европейские налоги, тогда как в Латвии налоговая нагрузка составляла только 25% от минимального.

Исследователи установили, что рост минимальной акцизной нагрузки до европейского уровня в этих странах не сопровождался пропорциональным ростом налоговых поступлений.

"Оно сопровождалось существенным ростом теневых продаж и фискальными потерями. В частности, в Болгарии в 2010 году доля незаконного оборота сигарет была на уровне 30,7% при стремительном росте ставок на 49%. В Эстонии в 2009 году при таком же росте акцизной нагрузки незаконный оборот был на уровне 21,8%. В Латвии и Литве при увеличении акцизной нагрузки на 52% и 76% соответственно наблюдался рост доли нелегальной торговли в 2010 году до 37% и 47% соответственно. Подобные тенденции были в Румынии и Венгрии", - заявила она.

В богатых странах эта корреляция была слабее, поэтому исследователи делают вывод, что повышение ставок должно зависеть от покупательной способности.

"Такой негативный опыт позволяет говорить о необходимости взвешенных и экономически обоснованных подходов к дальнейшему повышению акцизной нагрузки. Не нужно слепо стремиться к увеличению акцизных ставок, нужно учитывать покупательную способность, на реальную ситуацию в Украине", - сказала Новицкая.