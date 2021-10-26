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Стреляли из запрещенного оружия. Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе

Автор: Мария Кучерявец

На Донбассе с начала суток российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня. Боевики применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, возле Гранитного российские наемники дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Также в районе Новозвановки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщили в штабе, в течение текущих суток потерь среди украинских военнослужащих, вследствие вражеских обстрелов, не было зафиксировано.

Отмечено, что наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность.

Напомним, за прошедшие сутки боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего украинский военный подорвался на неизвестном вражеском взрывном устройстве, другой боец - ранен в результате обстрелов.

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