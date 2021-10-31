Стреляли из систем ПВО: на востоке Украины прошли боевые учения
В Донецком пограничном отряде провели полевые занятия с узкопрофильными специалистами боевой направленности. Военные усовершенствовали навыки применения зенитных установок.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб ООС.
Основной составляющей занятий были учебные стрельбы. Цель - совершенствование знаний и навыков украинских военнослужащих.
По программе учений подразделения пограничного отряда совершили марш и развертывание на позициях в районе выполнения задач. Пограничники отработали тактические эпизоды боевого применения с выполнением упражнений стрельб.
Упражнялись пограничники в стрельбе из противотанковых гранатометов различных систем, зенитных установок и вооружения боевых машин. Кроме того, внимание уделили тренировке по инженерной подготовке и тактической медицине.