Стреляли из минометов и гранатометов. Оккупанты семь раз нарушали "тишину" на Донбассе

Под минометный огонь противника попадали украинские военные, защищающие Пески. Там оккупанты применили минометы 82-го и 120-го калибров, а также ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Верхнеторецкого и Невельского позиции подразделений Объединенных сил боевики обстреливали из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Авдеевки оккупанты применили еще и ручные противотанковые гранатометы.

Кроме того, пророссийские боевики осуществили дистанционное минирование территории вблизи Пивденного. Наемники применили запрещенные мины ПОМ-2.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", - добавили в штабе.