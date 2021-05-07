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Стреляли из минометов и гранатометов. Оккупанты семь раз нарушали "тишину" на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики с начала 7 мая семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов, а также гранатометов.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Под минометный огонь противника попадали украинские военные, защищающие Пески. Там оккупанты применили минометы 82-го и 120-го калибров, а также ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Верхнеторецкого и Невельского позиции подразделений Объединенных сил боевики обстреливали из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Авдеевки оккупанты применили еще и ручные противотанковые гранатометы.

Кроме того, пророссийские боевики осуществили дистанционное минирование территории вблизи Пивденного. Наемники применили запрещенные мины ПОМ-2.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", - добавили в штабе.

Напомним, вчера на Донбассе погибли двое украинских военных, а еще один получил ранение. Оккупанты вчера 16 раз обстреливали украинские позиции.

Как писало РБК-Украина, вчера на Донбассе погиб военнослужащий из Житомирской области.

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