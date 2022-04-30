Стреляли по гражданским во время оккупации: в Киевской области объявили подозрение колаборантам

Правоохранители Броварского района сообщили о подозрении двум колаборантам. Во время оккупации преступники стреляли по гражданским.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"11 марта во время оккупации села Залесье двое местных жителей сотрудничали с войсками российской федерации, получали от них оружие и амуницию, запугивали население, более того открыли огонь из автоматического оружия по жителям поселка Великая Дымерка", - пишет пресс-служба полиции.

Преступникам было сообщено подозрение по факту государственной измены, незаконного обращения с оружием и умышленного убийства.