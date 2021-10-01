"Стрелял в птичек с балкона": подробности ранения водителя главы Госархивслужбы

В Киеве мужчина решил "пострелять по птичкам" со своего балкона. В результате он ранил прохожего .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

Как рассказал РБК-Украина источник в правоохранительных органах, речь об инциденте, случившемся с водителем главы Государственной архивной службы Анатолия Хромова.

Полиция получила сообщение о ранении человека в результате выстрела с улицы Преображенской в Киеве. Пострадавшего доставили в больницу, а на место выехали оперативники.

Правоохранители не менее чем за час установили причастного к происшествию. Им оказался мужчина 1989 года рождения. Он пояснил полицейским, что якобы решил "пострелять из пневматического ружья по птичкам" с балкона, но случайно попал в прохожего.

Из квартиры подозреваемого изъяли винтовку и патроны к ней, которые направили на соответствующую экспертизу. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас ему готовят подозрение, чтобы потом избрать меру пресечения.