"Стріляв у пташок з балкону": подробиці поранення водія глави Держархівслужби

У Києві чоловік вирішив "постріляти по пташках" зі свого балкону. В результаті він поранив перехожого .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

Як розповіло РБК-Україна джерело у правоохоронних органах, мова про інцидент, що трапився з водієм голови Державної архівної служби Анатолія Хромова.

Поліція отримала повідомлення про поранення людини в результаті пострілу з вулиці Преображенської в Києві. Потерпілого доставили до лікарні, а на місце виїхали оперативники.

Правоохоронці не менш ніж за годину встановили причетного до події. Ним виявився чоловік 1989 року народження. Він пояснив поліцейським, що нібито вирішив "постріляти з пневматичної рушниці по пташках" з балкону, але випадково поцілив у перехожого.

З помешкання підозрюваного вилучили гвинтівку та набої до неї, які направили на відповідну експертизу. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі йому готують підозру, щоб потім обрати запобіжний захід.